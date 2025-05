Lotta ai roghi boschivi la Regione avvia la campagna antincendio

"La salvaguardia del nostro patrimonio naturale è una priorità assoluta. Con l'avvio della campagna antincendio il 15 maggio, la Regione Siciliana intensifica gli sforzi per contrastare i roghi boschivi, potenziando le squadre di intervento e le attrezzature necessarie. Un impegno che riflette la volontà di proteggere l'ambiente e garantire la sicurezza delle comunità locali."

Rafforzamento delle squadre e degli strumenti per la Lotta ai roghiboschivi: con questi presupposti partirà, giovedì 15 maggio, la campagnaantincendio della Regione siciliana, come prevede il decreto dell’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino."La salvaguardia del nostro. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Lotta ai roghi boschivi, la Regione avvia la campagna antincendio

Campagna antincendio della Regione Siciliana, Schifani “Salvaguardia ambiente priorità assoluta” - PALERMO (ITALPRESS) – Rafforzamento delle squadre e degli strumenti per la lotta ai roghi boschivi: con questi presupposti parte giovedì 15 maggio la campagna antincendio della Regione Siciliana, come ... 🔗italpress.com

La giunta regionale approva il piano per la lotta agli incendi boschivi in calabria per il 2025 - Un piano integrato per la salvaguardia delle foreste calabresi Il piano regionale per la lotta agli ... degli incendi boschivi in Calabria ha registrato un aumento delle segnalazioni riguardo a ... 🔗gaeta.it

Incendi, Giunta regionale approva Piano lotta a incendi boschivi - ha approvato il Piano regionale per la lotta agli incendi boschivi 2025. Con lo stesso atto è stato confermato coordinatore tecnico-operativo del Piano l'ingegnere Raffaele Mangiardi. "Il nuovo Piano ... 🔗ansa.it

