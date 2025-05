Lotito rilancia | Vinte diverse coppe ma voglio anche lo scudetto

Claudio Lotito, presidente della Lazio, lancia una sfida ambiziosa: dopo aver conquistato diverse coppe, ora punta al trionfo scudetto. In occasione della presentazione del libro “Diluvio e Delirio”, Lotito ha incontrato l'ex patron Sergio Cragnotti, sottolineando le sue ambizioni e il desiderio di riportare il club ai vertici del calcio italiano.

Lotito lancia la sfida scudetto: le dichiarazioni del presidente della Lazio. Claudio Lotito, ha ricevuto l’ex patron del secondo scudetto laziale, Sergio Cragnotti, in occasione della presentazione di “Diluvio e Delirio” libro scritto da Manuele Baiocchini e Valerio Spina, dedicato alla vittoria dello scudetto del 14 maggio 2000. Le parole del patron della Lazio sul possibile duello con Inter e rivali: LE PAROLE – «Ho vinto diversecoppe, non lo scudetto, ma non desisto. In alcuni momenti non abbiamo raccolto ma con l’organizzazione e lo spirito di gruppo i risultati arriverann. Non esiste un futuro se non esiste un passato. Il termine lazialità sembra superficiale per chi non la vive bene, c’è chi ha rinunciato agli interessi personali per la Lazio stessa. Ho grande rispetto per Cragnotti, senza di lui la Lazio non esisterebbe» Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com