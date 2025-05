L’ossessione trumpiana per l’invasione ha trasformato l’Ice l’agenzia che scova i migranti

L'ossessione trumpiana per l'invasione ha radicalmente mutato l'ICE, l'agenzia statunitense incaricata di monitorare i migranti. Recenti episodi controversi hanno messo in luce le pratiche aggressive di questo ente, rivelando come la sua missione originaria si sia amplificata sotto pressioni politiche, generando dibattiti accesi sulla gestione delle politiche migratorie nel paese.

L’ultimo episodio controverso che ha riguardato lo U.S. Immigration and Custom Enforcement (Ice), l’agenzia che dal 2003 si occupa di combattere l’ 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’ossessione trumpiana per “l’invasione” ha trasformato l’Ice, l’agenzia che scova i migranti

Cosa riportano altre fonti

L'ossessione trumpiana per “l'invasione” ha trasformato l'Ice, l'agenzia che scova i migranti - L’Agenzia che si occupa dell'immigrazione illegale negli Stati Uniti sta travalicando autorità locali e diritti costituzionali. Il caso Nashville mostra un’America divisa, ma cresce anche tra i conser ... 🔗ilfoglio.it

La deputata trumpiana che ha esultato per la morte del Papa - La rappresentante trumpiana al ... all'Ucraina contro l'invasione barbara e illegale su larga scala della Russia". L'immagine che ritrae Macron, Starmer e Merz insieme ha effettivamente ricordato ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato il suo Anno 2020 in Immagini

Il 2020 si concluderà tra pochi giorni ed è tempo di rivivere per immagini gli ultimi 12 mesi dalla parte della conquista dello spazio.