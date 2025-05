L' originale aperitivo a base di fiori degli studenti del Cfpa di Casargo

L'originale aperitivo a base di fiori, realizzato dagli studenti del CFPA di Casargo, ha accolto un pubblico entusiasta durante 'I Fiori in Cucina'. Tenutosi a Bellano dal 9 all'11 maggio, l'evento ha offerto un'esperienza gastronomica unica, celebrando l'uso creativo e innovativo degli ingredienti floreali in cucina.

Un pubblico entusiasta e il tutto esaurito hanno coronato la partecipazione dell'Istituto alberghiero di Casargo alla manifestazione 'I fiori in Cucina'. L'evento, andato in scena dal 9 all'11 maggio a Bellano, è stato palcoscenico di un'esperienza gastronomica unica dedicata all'uso creativo e.

Gli allievi del primo anno dei corsi di sala, cucina e pasticceria dell'Istituto Alberghiero di Casargo, guidati dallo chef Andrea Riva e dal maître Rino Iannace, hanno incantato Bellano

