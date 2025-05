Lorenzo Tano non crede di essere stato eliminato sul serio all’Isola l’imbarazzo di Gentili | “Purtroppo devi andare”

Lorenzo Tano vive un momento di imbarazzo all'Isola dei Famosi 2025, convinto che la sua eliminazione non sia definitiva. Mentre spera in un trasloco su un'altra isola, Veronica Gentili si trova a dover confermare la triste realtà: "Purtroppo devi andare". Un confronto che mette in luce le emozioni e le speranze dei concorrenti.

Momento d'imbarazzo all'Isola dei Famosi 2025 dopo l'eliminazione di LorenzoTano. L'ex naufrago pensava di non dover lasciare sul serio il reality: "Credo mi manderete su un'altra isola, credo che questa non sia la fine". L'imbarazzo di Veronica Gentili: "Purtroppo tu stai veramente abbandonando il gioco". 🔗Leggi su Fanpage.it

