Lorenzo Musetti più forte della pioggia e di Medvedev lo stop di 3 ore sul match point | il russo battuto in due set

Lorenzo Musetti trionfa sotto la pioggia e supera Daniil Medvedev agli Internazionali di Roma, conquistando un posto nei quarti di finale. Dopo una sospensione di tre ore sul match point, l'azzurro si impone in due set con un punteggio di 7-5, 6-4. Ora attende il vincitore tra Fils e Zverev per proseguire la sua avventura.

