Lorenzo Musetti | Mi sono immaginato centomila volte il match point contento di aver rischiato

LorenzoMusetti ha vissuto una giornata da assoluto protagonista sulla Grand Stand Arena del Foro Italico, battendo in due set Daniil Medvedev e raggiungendo i quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurro si è imposto per 7-5 6-4 sul numero 11 al mondo, confermandosi in ottima forma nella stagione sulla terra rossa europea dopo la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid.Il match è stato sospeso per circa tre ore a causa della pioggia, che ha fermato il gioco proprio nel momento in cui il toscano si era appena procurato il matchpoint. Il numero 9 ATP, al rientro in campo, non ha tremato completando l’opera con un gran dritto vincente e regalandosi il pass per un quarto di finale contro il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev ed il francese Arthur Fils. 🔗Leggi su Oasport.it