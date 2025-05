Lorenzo Fascì il carabiniere eroe di Giorgia Meloni | Ho abbracciato la donna sul cavalcavia e siamo diventati amici ecco come è andata

Lorenzo Fascì, il carabiniere che ha salvato una donna da un gesto estremo, è stato celebrato come un eroe dalla premier Giorgia Meloni. La sua storia, iniziata su un cavalcavia a Bergamo, racconta di un gesto di coraggio e senso civico. Scopriamo come quel momento ha trasformato un atto di dovere in una straordinaria amicizia.

Bergamo – La premier GiorgiaMeloni l’ha definito un eroe. “È un onore, ringrazio il presidente del Consiglio, ma io credo di aver fatto solo il mio dovere. Cosa mi ha spinto a salire sul cavalcavia? Il senso civico che dovrebbe avere qualsiasi cittadino”. LorenzoFascì, 28 anni, originario di Reggio Calabria, nell’Arma dal 2017, in servizio dal 2018 alla stazione di Albino in Valle Seriana (Bergamo), lunedì mattina ha salvato una donna, italiana di 36 anni, da un tentativo di suicidio. E ora incassa i complimenti, ad iniziare dalla premier Meloni per passare al generale Riccardo Galletta, comando della Pastrengo e al colonnello Salvatore Sauco, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il governatore lombardo Attilio Fontana (“esempio di coraggio e umanità”) e l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lorenzo Fascì, il carabiniere eroe di Giorgia Meloni: “Ho abbracciato la donna sul cavalcavia e siamo diventati amici, ecco come è andata”

