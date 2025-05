Loop out | alla Feltrinelli la presentazione del libro di esordio di Betty C

Mercoledì 14 maggio alle 18, la Feltrinelli di via Cavour a Palermo ospiterà la presentazione di "Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di una adolescente in fuga", il libro d’esordio di Betty C. Edizioni Mediter. Un incontro imperdibile con l’autrice, in dialogo con Victor, per esplorare le emozioni e le sfide dell'adolescenza.

“Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di una adolescente in fuga” (319 pagine), il libro di esordio di Betty C., edito da Mediter Italia nella collana “Cherchez La Femme” sarà presentato alle 18 di mercoledì 14 maggio allaFeltrinelli di via Cavour, a Palermo. Dialogano con l’autrice: Victor. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Loop out”: alla Feltrinelli la presentazione del libro di esordio di Betty C.

