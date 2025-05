Lookman risorge contro la Roma | gol decisivo e Champions League per Atalanta

Ademola Lookman risorge in grande stile contro la Roma, regalando all'Atalanta un gol decisivo che riaccende le speranze di Champions League. Nonostante un'inflazione al tendine d'Achille avesse messo a repentaglio la sua presenza, il 27enne azzurro ha dimostrato determinazione e classe, portando la sua squadra su un percorso vincente.

Durante l'incontro con la Roma, l'azzurro Ademola Lookman, 27 anni, ha dato prova di determinazione, nonostante la recente incertezza legata a un'infiammazione al tendine d'Achille. Dopo aver superato i suoi dubbi pre-partita, il calciatore nigeriano ha infiammato il match con un intervento decisivo, assicurandosi un posto d'onore nella formazione e mostrando il motivo per cui

Atalanta batte la Roma 2-1 e conquista con due giornate d’anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, diventando la terza squadra italiana certa della partecipazione dopo Napoli e Inter.