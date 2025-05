Lookman la stagione del boom | ma l’addio all’Atalanta è già scritto la possibile opzione futura

Lookman sta vivendo una stagione straordinaria con l'Atalanta, confermandosi come uno degli attaccanti più decisivi del campionato. Tuttavia, le voci di mercato si intensificano e il suo addio alla squadra bergamasca sembra imminente. Quali saranno le sue prospettive future? Scopriamo insieme le possibili destinazioni per il talentuoso attaccante nigeriano.

L'attaccante nigeriano dell'Atalanta sta disputando una stagione scintillante: decisivo anche ieri contro la Roma, sembra certo il suo addio. Dove potrebbe giocare il calciatore

Ademola Lookman non smette di stupire. Anche ieri, nella sfida contro la Roma, è stato lui a mettere la firma sul momentaneo 1-0, con un gol che ha aperto le danze di una partita poi vinta 2-1 dai nerazzurri. Una vittoria che conferma un rendimento strepitoso per l'attaccante, che continua a brillare con la maglia dell'Atalanta.

In questa stagione, Lookman ha segnato 15 gol e fornito 5 assist in Serie A, mentre in Champions League ha realizzato 5 gol in sole 7 partite. Numeri che parlano chiaro: è uno dei giocatori più in forma del campionato, ma il suo futuro potrebbe essere altrove.

Calciomercato Atalanta: Lookman verso l'addio

Si legge su calcioline.com: Rimangono grandi punti interrogativi sull'Atalanta della prossima stagione, con il tecnico Gian Piero Gasperini che sembra ...

Abbiamo convinto Lookman a venire da noi | Addio Atalanta: dal 1° luglio cambia maglia

Secondo ternananews.it: Lookman considera chiuso il suo ciclo all’Atalanta: in estate dirà addio ai nerazzurri ... da un contratto fino al 2026 (con opzione di rinnovo per un’altra stagione a favore del club). Una decisione ...

Serie A, Ademola Lookman pronto a fare le valigie a fine stagione: addio Bergamo, ora p pronto a spiccare il volo

ternananews.it scrive: Il rischio che questa possa essere l’ultima stagione, di Ademola Lookman, in Serie A aumenta sempre di più. Nella scorsa estate la possibilità di un suo addio c’era stata eccome. Lo sa bene il PSG che ...

