Longines Versilia Horse Show aretini in trasferta

Il Longines Versilia Horse Show, presentato da Giorgio Armani, si è affermato come un evento di riferimento per gli amanti del salto ostacoli. Arezzo, 13 maggio 2025: gli organizzatori celebrano un'edizione di grande successo, con un montepremi di 350.000 euro che attira i migliori atleti e spettatori da tutto il mondo.

Arezzo, 13 maggio 2025 – LVHSGA, un'edizione nel segno del successoGrande soddisfazione per gli organizzatori del LonginesVersiliaHorseShow presented by Giorgio Armani, il nuovo prestigioso concorso ippico internazionale di salto ostacoli di livello CSI4* dal montepremi complessivo di 350 mila euro, che si chiude oggi pomeriggio a Lido di Camaiore con l’atteso Grand Prix Giorgio Armani presented by Longines. Oltre all’eccezionale affluenza di pubblico ed appassionati di tutt’Italia (15 mila le presenze stimate nelle quattro giornate dell’evento) è infatti arrivato l’importante apprezzamento dei prestigiosi cavalieri stranieri arrivati in Versilia, tutti concordi nell’esprimere un sincero ‘well done’ all’organizzazione.Molti gli ospiti d’eccezione intervenuti nelle quattro giornate dell’evento. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Longines Versilia Horse Show, aretini in trasferta

