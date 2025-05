L’ombrellone hawaiano inquina | Ora va bandito dai nostri arenili

L'ombrellone hawaiano, pur nella sua carineria e capacità di offrire ombra, rappresenta un problema ambientale da non sottovalutare. È tempo di bandirlo dai nostri arenili per preservare il nostro ambiente marino. Anche senza di esso, le nostre spiagge possono mantenere un’atmosfera esotica e accogliente, senza compromettere la salute dell’ecosistema.

Carini, sono carini: fanno anche più ombra, tendenzialmente non si sradicano al primo soffio di vento, e anche se il mare davanti non è proprio quello delle Hawaii riescono a dare un tocco esotico anche a una spiaggia di Ferragosto 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - L’ombrellone hawaiano inquina: “Ora va bandito dai nostri arenili”

Su questo argomento da altre fonti

L’ombrellone hawaiano inquina: “Ora va bandito dai nostri arenili”

Lo riporta ilsecoloxix.it: Carini, sono carini: fanno anche più ombra, tendenzialmente non si sradicano al primo soffio di vento, e anche se il mare davanti non è proprio quello delle ...

Plastic Free Onlus: “Al bando gli ombrelloni hawaiani in rafia sintetica”

ilfoglietto.it scrive: Un problema nascosto, ma devastante per l’ambiente: gli ombrelloni hawaiani in rafia sintetica sono un nemico silenzioso che inquina le nostre spiagge e i mari.

Sotto l’ombrellone, una minaccia invisibile: la finta rafia che inquina mari e spiagge

Scrive msn.com: Dietro l’apparente naturalità degli ombrelloni estivi in simil rafia si cela una forma subdola di inquinamento: la rafia sintetica, in realtà plastica, si degrada rilasciando microfilamenti che danneg ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Spiagge - indagine Altroconsumo: 228 euro in media alla settimana per ombrellone e lettini

E' di 228 euro in media alla settimana il prezzo per ombrellone e lettini. Attualità - E' di 228 euro in media alla settimana il prezzo per ombrellone e lettini.