Locali temporali almeno fino a martedì sera poi vortice ciclonico e forti venti

Ecco le previsioni meteorologiche per Bergamo e provincia: dopo un inizio settimana con locali temporali, si prevede l'arrivo di un vortice ciclonico accompagnato da forti venti. Francesco Sudati del Centro meteo lombardo analizza l'instabilità atmosferica di oggi, martedì 13 maggio, e le condizioni attese fra mercoledì e giovedì.

Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaCorrenti umide rendono l’atmosfera instabile ancora per la giornata odierna di martedì 13 maggio, mentre tra domani e giovedì prevarranno condizioni di stabilità e maggiore soleggiamento. Molto probabile un temporaneo peggioramento dalla serata di giovedì a causa di correnti fresche di origine polare, con conseguente moderato calo termico. Ecco come sarà il meteo a Bergamo.martedì 13 maggio 2025Tempo previsto: nella notte molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e Localitemporali, in graduale esaurimento dalle prime luci dell’alba, iniziando dai settori di pianura. Ulteriore miglioramento dalla tarda mattinata con temporanee ampie schiarite ovunque. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Locali temporali almeno fino a martedì sera, poi vortice ciclonico e forti venti

