Lobotka ko alla caviglia | stagione a rischio dopo la ricaduta col Genoa

Stanislav Lobotka potrebbe affrontare un grave ostacolo dopo l'infortunio alla caviglia subito nel match contro il Genoa. Secondo il Corriere dello Sport, la sua stagione è ora a rischio. Il centrocampista, pilastro del Napoli, dovrà affrontare un periodo di recupero non facile. I tifosi sperano in un pronto ritorno in campo.

Lobotka ko allacaviglia: stagione a rischiodopo la ricaduta col Genoa Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la stagione di Stanislav Lobotka rischia . L'articolo Lobotka ko allacaviglia: stagione a rischiodopo la ricaduta col Genoa proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lobotka ko alla caviglia: stagione a rischio dopo la ricaduta col Genoa

Su questo argomento da altre fonti

Duello Inter-Napoli, KO un titolare: “Rischio stagione finita” - E’ stata una giornata sorprendete quella di ieri in ottica corsa scudetto. In pochi, infatti, avrebbero mai immaginato un passo falso del Napoli davanti al proprio pubblico, contro un Genoa ormai salv ... 🔗passioneinter.com

Infortunio Lobotka, c'è pessimismo: probabile stagione finita per lo slovacco - L'infortunio occorso a Stanislav Lobotka tiene in ansia il Napoli, probabilmente la sua stagione è da considerarsi terminata. 🔗msn.com

Napoli, Lobotka si ferma ancora per infortunio: stagione finita per lo slovacco? - Il Napoli sogna la vittoria del suo quarto Scudetto ma dovrà fare i conti con un'assenza pesante in vista degli ultimi match di campionato. Gli azzurri infatti hanno perso Stanislav Lobotka, fermato d ... 🔗tag24.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark

Call of Duty Mobile, la Stagione 12: Going DarkAl termine della Stagione dell?Anniversario, ha inizio Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark.