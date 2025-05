Lo sviluppo di GTA 6 è meno lungo di quanto pensano i fan secondo un ex-Rockstar Games

Secondo David O’Reilly, ex-3D Environment Artist di Rockstar Games, lo sviluppo di GTA 6 è stato meno lungo del previsto. In un recente video, ha svelato che, contrariamente alle aspettative dei fan, il processo di creazione del gioco non ha richiesto anni come molti ritenevano. La notizia ha suscitato grande curiosità e discussioni tra gli appassionati.

GTA 6 è sicuramente uno dei giochi più attesi di sempre, ma a sorpresa il suo sviluppo non è stato così lungo come molti fan pensano. A rivelarlo è David O’Reilly, ex-3D Environment Artist di RockstarGames, che ha lavorato sul titolo fino al 2023. In un recente video pubblicato sul suo canale YouTube, O’Reilly ha spiegato che lo sviluppo vero e proprio di GTA 6 è iniziato solo nel 2018, dopo il completamento di Red Dead Redemption 2.Sette anni possono sembrare tanti, ma in realtà sono pochi considerando l’ambizione e la scala del progetto. Grand Theft Auto 6 promette di offrire una mappa enorme, una grafica all’avanguardia e una quantità di contenuti mai vista prima nel franchise. Eppure, secondo l’ex sviluppatore (grazie a TwistedVoxel), il gioco ha raggiunto in tempi relativamente brevi un livello qualitativo altissimo, con miglioramenti impressionanti negli ultimi due anni, visibili soprattutto nel secondo trailer, accolto con entusiasmo dai fan e capace di trasformare in un successo immediato l’account TikTok di RockstarGames. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Lo sviluppo di GTA 6 è meno lungo di quanto pensano i fan, secondo un ex-Rockstar Games

