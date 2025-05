Lo studio abruzzese Lap architettura selezionato per La Biennale di Venezia 2025

Lo studio abruzzese Lap architettura, fondato da Daniel Caramanico, Federico Sorgi e Simone Esposito, è stato selezionato per la 19ª Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia 2025. Con sede a Pescara, presenterà il progetto “Le Parti dell’Accoglienza”, un’incredibile riflessione sull’architettura contemporanea e sull’ospitalità.

Lo studioabruzzese Lap architettura, con sede a Pescara e fondato da Daniel Caramanico, Federico Sorgi e Simone Esposito, è tra i protagonisti della 19ª Mostra Internazionale di architettura – La Biennale di Venezia, in programma dal 10 maggio al 23 novembre 2025. “Le Parti dell’Accoglienza”, la. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Lo studio abruzzese Lap architettura selezionato per La Biennale di Venezia 2025

Cosa riportano altre fonti

PREMIO INDUSTRIA FELIX: STUDIO PARIS ENGINEERING DI AVEZZANO TRA LE 100 IMPRESE PIU’ PERFORMANTI - AVEZZANO – Lo Studio Paris engineering, società impegnata nell’ambito dei servizi di progettazione di ingegneria e architettura con sede operativa ad Avezzano e incarichi in tutto il territorio nazion ... 🔗abruzzoweb.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

HAVEN: NUOVO STUDIO DI SVILUPPO A LAVORO SU UNA NUOVA IP PLAYSTATION

Sony Interactive Entertainment investe in un nuovo studio e nel suo progetto in corsoJade Raymond, fondatrice di Ubisoft Toronto e Motive Studios e una delle forze creative alla base della serie di successo Assassin's Creed, ha annunciato la fondazione di Haven Entertainment Studios Inc.