Lo storico vice di Ancelotti | Ecco come sarà il suo Brasile

Carlo Ancelotti, storico vice di grandi successi, si appresta a guidare il Brasile in una nuova era calcistica. Le aspettative sono altissime: il suo approccio internazionale promette innovazione e vittorie. Scopriamo insieme come sarà il suo Brasile, tra strategie vincenti e talenti in campo.

(Adnkronos) – Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile? Chi ha osservato il suo lavoro da vicino alza il pollicione e vota 'sì': "Un italiano sulla panchina verdeoro è una cosa eccezionale, ma lui ha allenato e vinto ovunque. Il suo livello è internazionale e non mi meraviglio, può fare qualsiasi cosa". Giorgio Ciaschini, storico vice.

Lo storico vice di Ancelotti: "Ecco come sarà il suo Brasile" - Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti negli anni al Milan, spiega come sarà il suo Brasile.

Ancelotti-Brasile, lo storico vice: "Ecco il suo segreto per la Selecao" - "Il più grande allenatore della storia per la più grande squadra del pianeta". Ednaldo Rodriguez, presidente della gloriosa Cfb, la federcalcio…

Sacchi: "Ancelotti-Brasile? Ecco cosa penso" - SACCHI ANCELOTTI ... Usa come vice allenatore Da lì è partita per una carriera leggendaria".

Clamoroso: il Brasile vuole Carlo Ancelotti!

Vent’anni senza vincere il Mondiale sono tanti per una squadra come il Brasile, cinque volte campione e paese con più titoli vinti davanti a Italia e Germania (entrambe con quattro).