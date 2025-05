lo staff di cannes protesta contro le condizioni di lavoro alla cerimonia di apertura

Lo staff del Festival di Cannes si mobilita nuovamente per denunciare le condizioni di lavoro precarie. Supportati dal sindacato Sous les écrans la dèche, i lavoratori autonomi hanno annunciato una protesta durante la cerimonia di apertura di questa sera, ripetendo l'azione intrapresa lo scorso anno per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle loro difficoltà.

I lavoratori autonomi del Festival di Cannes, supportati dall’organizzazione sindacale francese Sous les écrans la dèche (Dietro gli schermi), intendono organizzare una protesta per il secondo anno consecutivo durante la prestigiosa cerimonia di apertura di questa sera. L’anno scorso, un gruppo di lavoratori ha protestato contro le proprie condizioni di lavoro, con una manifestazione sui tetti durante il gala di apertura. Sous les écrans la dèche, che riunisce centinaia di lavoratori dei festival, dai proiezionisti agli autisti e ai ristoratori, ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che tali azioni avevano portato a negoziati per l’elaborazione di un nuovo contratto collettivo che tutelasse il sostentamento dei lavoratori freelance del festival, ma i colloqui si sono bloccati dopo sei mesi di discussioni, ha affermato l’organizzazione, che sperava di vedere un allegato aggiunto al regolamento sull’assicurazione contro la disoccupazione. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it