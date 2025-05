Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 102 punti base

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 102 punti base, rispetto ai 103 della chiusura precedente. Questa leggera diminuzione riflette un miglioramento nella percezione del mercato, con il rendimento dei Btp decennali che si attesta al 3,67%. Un andamento positivo che potrebbe influenzare l'andamento del debito pubblico italiano.

spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale ribasso: il differenziale ha avviato la seduta a 102 puntibase cotnro i 103 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,67%.

