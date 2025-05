Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 102 punti base

Lo spread tra BTP e Bund apre oggi in lieve calo a 102 punti base, rispetto ai 103 della chiusura precedente. Il ridotto differenziale riflette una stabilizzazione nel mercato obbligazionario, mentre il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,67%. Un segnale di attesa per gli investitori in un contesto economico incerto.

