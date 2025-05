Lo spread tra Btp e Bund a 1019 punti su livelli 2021

Lo spread tra Btp e Bund chiude a 101,9 punti, sui livelli di ottobre 2021. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,69%. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund a 101,9 punti, su livelli 2021

Cosa riportano altre fonti

Lo spread tra Btp e Bund a 101,9 punti, su livelli 2021 - Lo spread tra Btp e Bund chiude a 101,9 punti, sui livelli di ottobre 2021. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,69%. 🔗quotidiano.net

Valore Spread BTP/BUND 10 anni di oggi in tempo reale - Da qui, la classica dicitura Spread BTP/BUND. I titoli di Stato sono obbligazioni emesse dai Governi per il finanziamento del proprio Paese e delle proprie attività istituzionali. In altre parole ... 🔗borse.it

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 102 punti base - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale ribasso: il differenziale ha avviato la seduta a 102 punti base cotnro i 103 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3, ... 🔗ansa.it