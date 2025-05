Lo sport è inclusione Al Politecnico una giornata speciale

Lo sport è sinonimo di inclusione e condivisione, e il Politecnico di Milano lo ha dimostrato in una giornata speciale al Polo territoriale di Lecco. Durante il convegno "Tecnologie per lo sport", si è messo in luce il potere unificante dello sport, promuovendo valori di partecipazione e collaborazione tra studenti e membri della comunità.

A lezione di condivisione e inclusione attraverso lo sport. Quella dell’altro giorno è stata una mattinata all’insegna della condivisione, della partecipazione e dell’inclusione al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, in occasione del convegno "Tecnologie per lo sport, tra performance e inclusione" e dell’evento "Prova lo sport", iniziativa promossa in collaborazione con gli atleti di Special Olympics Italia – del team di Lecco.Hanno partecipato molti studenti delle scuole secondarie, a cui è stata offerta l’opportunità di riflettere sul valore dello sport come strumento di inclusione sociale, di scoprire come la tecnologia possa essere applicata al monitoraggio delle performances e di sperimentare, in prima persona, numerose discipline sportive.Oltre 200 gli studenti che hanno preso parte al convegno con esperti e rappresentanti del mondo accademico, scientifico e sportivo: la prorettrice Manuela Grecchi, Elvio Frisco di Special Olympics Italia, la professoressa di Bioingegneria Manuela Galli, l’ingegnere Nicole Sanna, la tecnologa del Cnr Chiara Tagliaferri e l’assegnista di ricerca Pietro Maver. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo sport è inclusione. Al Politecnico una giornata speciale

