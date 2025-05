Lo sport a tutto campo | educazione e integrazione al primo posto

Lo sport, in tutte le sue forme, rappresenta un potente strumento di educazione e integrazione, soprattutto in un’epoca in cui il denaro sembra prevalere su valori fondamentali. Attraverso il calcio e altre discipline, i giovani possono coltivare relazioni sanamente competitive, apprendere il rispetto delle regole e sviluppare un senso di comunità che arricchisce le loro vite.

In un mondo come quello attuale dove a dominare è il denaro, ad avere un ruolo fondamentale nella crescita di giovani ragazzi e ragazze è lo sport. Possiamo prendere come punto di riferimento il calcio e tante altre attività che occupano un posto importante nella vita di tutti noi. Proprio per questo motivo, CalcioStyle e Claudio Castana, manager e consulente dell’Associazione Fair Play CONI, hanno deciso di organizzare un evento in occasione della Giornata Mondiale del Fair Play. Tale manifestazione, Lo sport a tuttocampo, si terrà venerdì 16 maggio, dalle ore 17:00 alle 20:00, al centro commerciale Casilino di Roma.I temi trattati saranno molteplici e tutti riguardanti il mondo dello sport. A partire dall’educazione, le regole, l’integrazione e la salute in ambito sportivo, passando per le nuove generazioni, fino ad arrivare a discorsi etici, di sostenibilità e relativi agli sponsor. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Lo sport a tutto campo: educazione e integrazione al primo posto

