Lo sfruttamento nella filiera agroalimentare del Nord Italia

...il lavoratore, il trasportatore, tutti elementi spesso trascurati ma essenziali nella filiera agroalimentare del nord Italia. Dietro ogni prodotto si cela una storia di sfruttamento e precarietà, che merita di essere raccontata. Oggi, esploreremo come questo sistema incida sulla qualità della nostra alimentazione e sul benessere di chi lo sostiene.

Quando si cerca di indovinare com’è fatto un piatto, il pensiero corre agli ingredienti essenziali che lo compongono. Quante uova? Che tipo di farina? Grana o Parmigiano? Ma c’è un’altra lista, invisibile e fondamentale, di cui raramente si parla. È fatta di persone e di ingranaggi: l’agricoltore, il bracciante, la cooperativa, il trasportatore, il magazzino, il supermercato. È questa la vera ricetta del nostro cibo. In cui però qualcosa non torna: alcuni ingredienti vengono pagati troppo poco, sfruttati troppo spesso, dimenticati troppo facilmente.Lo racconta il nuovo rapporto “Gli ingredienti del caporalato – Il caso del NordItalia” dell’associazione Terra!, realtà che studia il fenomeno dal 2013. Un’indagine che mette sotto la lente una delle filiere agroalimentari più redditizie e prestigiose del nostro Paese, quella vitivinicola rispettivamente in Piemonte, in Friuli-Venezia Giulia e in Veneto. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Lo sfruttamento nella filiera agroalimentare del Nord Italia

