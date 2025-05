Lo scrittore pisano Fabrizio Altieri alla Libreria dei ragazzi

Un’avventura avvolta nel mistero attende i giovani lettori! Mercoledì 14 maggio alle 18:00, la libreria dei ragazzi ospita Fabrizio Altieri per presentare "Omicidio sull’Hindenburg". Preparatevi a salire a bordo del leggendario dirigibile e a diventare detective in erba: un segreto pericoloso si annida tra le nuvole! Non mancate!

Mistero tra le nuvole: arriva "Omicidio sull'Hindenburg" di FabrizioAltieri.Attenzione, detective in erba!Mercoledì 14 maggio alle 18:00, sali a bordo dell'Hindenburg, il dirigibile più famoso della storia. ma preparati a scoprire che tra le nuvole si nasconde un segreto pericoloso.

