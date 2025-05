Lo scolasticidio di Israele stato terrorista Scene da un convegno alla Sapienza

Durante un recente convegno alla Sapienza, si è discusso dell'etichettamento di Israele come "stato terrorista" nelle università italiane, senza spazio per il contraddittorio. Viene presentata la narrativa del "genocidio a Gaza" come un’evidenza indiscussa, sollevando interrogativi su libertà di espressione e pluralismo nel dibattito accademico.

Nelle università italiane si definisce senza alcun tipo di contraddittorio Israele “statoterrorista”. E il “genocidio a Gaza” viene dato come un fatto assodato. Almeno è quello ch. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it

Ne parlano su altre fonti

“Lo scolasticidio di Israele, stato terrorista”. Scene da un convegno alla Sapienza - Nell'ateneo romano si ospita un incontro in cui si sdogana il "genocidio". E i docenti organizzatori: "Anche da noi in occidente l'università è in pericolo". Al Senato accademico arriva una nuova inte ... 🔗ilfoglio.it

Stato d'Israele: nazionalismo e violenza - La ricerca di Kuntsman si concentra su una comunità LGBT russo-israeliana in Israele, di cui è stato membro attivo ... vengono costruiti come "terroristi arabi ", e la violenza inflitta diviene ... 🔗skuola.net

Erdogan, 'Israele è uno Stato terrorista' - (ANSAmed) - ANTALYA, 11 APR - "Israele è uno Stato terrorista". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando a una platea internazionale di politici, funzionari, accademici ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scoperti frammenti biblici in Israele : Risalgono a 2 mila anni fa

Nuovi frammenti di rotoli biblici di 2000 anni fa sono stati Scoperti durante ulteriori ricerche approfondite nel deserto a sud di Gerusalemme.