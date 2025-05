lo sciopero dei treni slitta a venerdì 23 maggio 2025

Il sindacato Usb ha annunciato il rinvio dello sciopero nazionale dei treni, originariamente previsto per il 17 maggio, a venerdì 23 maggio 2025. La decisione è stata presa in risposta alla richiesta del Garante per il diritto di sciopero, segnando un cambiamento significativo per i pendolari che attendevano questa iniziativa.

Il rinvio annunciato dal sindacato Usb. Lo sciopero nazionale dei treni inizialmente previsto per il 17 maggio è stato rinviato al 23 maggio 2025. A renderlo noto è il sindacato Usb, che ha deciso di accogliere la richiesta del Garante per il diritto di sciopero. Le motivazioni dietro la richiesta del Garante. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha chiesto ufficialmente il rinvio della protesta per via di una serie di eventi straordinari in programma proprio nel weekend del 17-18 maggio. Tra questi, spicca la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio in piazza San Pietro, con un'affluenza stimata di oltre 250.000 fedeli, insieme a numerosi capi di Stato e di governo da tutto il mondo. Inoltre, sono in calendario anche importanti eventi sportivi internazionali, come: Il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Imola.