Lo scandalo degli scommettitori live agli Internazionali di Roma | annunciata nuova regola ferrea

Lo scandalo degli scommettitori live agli Internazionali di Roma ha scosso il mondo del tennis, portando all'annuncio di nuove regole. La situazione è degenerata dopo le proteste di Alex de Minaur e Jakub Mensik, che hanno risposto a insulti e provocazioni in campo. Resta da vedere come queste misure influenzeranno il torneo.

Il caso scommesse è esploso in modo definitivo dopo le proteste dei tennisti Alex de Minaur e Jakub Mensik, che in campo hanno reagito a insulti e provocazioni ricevuti durante le loro partite. 🔗Leggi su Fanpage.it

