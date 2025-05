Lo hanno ucciso loro Antonino trovato carbonizzato dopo la scomparsa | svolta nelle indagini

Antonino Arculeo, 74 anni, è stato trovato carbonizzato dopo la sua scomparsa, scatenando un'indagine cruciale. Due uomini, Dario Milana e Gioacchino Leto, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Le autorità stanno approfondendo i dettagli di questo tragico caso che ha scosso la comunità di Partinico.

Due uomini sono stati fermati con l'accusa di concorso in omicidio e distruzione di cadavere in relazione alla morte di Antonino Arculeo, pensionato di 74 anni originario di Partinico. Si tratta di Dario Milana, 47 anni, e Gioacchino Leto, 35. Il corpo dell'anziano era stato ritrovato senza vita lo scorso 10 maggio in contrada Acque Calde, nei pressi di Alcamo, in provincia di Trapani. Arculeo risultava scomparso dal 7 maggio. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Palermo, sono partite dalla denuncia dei figli della vittima, preoccupati per l'improvvisa sparizione del padre. Un particolare ha subito insospettito gli inquirenti: nella sera stessa della scomparsa, l'auto di Arculeo era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale ad Alcamo. All'interno della vettura c'erano due uomini, ma uno era scappato subito dopo lo schianto, mentre l'altro si era fatto medicare in ospedale prima di rendersi irreperibile.