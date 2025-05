Lo ha fatto davvero Lucio Corsi fa impazzire l’Eurovision | il gesto sul palco è già virale VIDEO

Lucio Corsi ha lasciato il segno all'Eurovision Song Contest 2025 con un'esibizione sorprendente e originale. Il suo gesto sul palco, già diventato virale, ha catturato l'attenzione del pubblico e sottolineato la sua autenticità come artista. Scopriamo insieme i dettagli di questa performance memorabile che ha fatto impazzire i fan del festival.

Lucio Corsi ha sorpreso tutti. Sul palco dell’ Eurovision Song Contest 2025, il cantautore toscano ha portato un’esibizione fuori dagli schemi, confermandosi una delle presenze più originali dell’edizione in corso. La sua performance, fuori gara ma in programma nella finale, ha subito catturato l’attenzione del pubblico presente a Basilea. L’artista si è presentato con lo stesso look sfoggiato a Sanremo, proponendo la sua “Volevo essere un duro” in una versione scenica e coinvolgente, accompagnata da sottotitoli in inglese. Il pubblico europeo ha risposto con entusiasmo, premiando lo stile visionario e il carisma di Corsi, capace di imporsi anche fuori dalla competizione ufficiale. Ma ciò che ha davvero fatto discutere è stato un dettaglio tecnico: Lucio Corsi ha introdotto uno strumento musicale sul palco, sfidando le rigide regole dell’ EBU, che vietano espressamente l’uso di strumenti dal vivo durante le esibizioni. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo ha fatto davvero”. Lucio Corsi fa impazzire l’Eurovision: il gesto sul palco è già virale (VIDEO)

