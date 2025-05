lo chiamavano scintilla è fubelli

"Lo chiamavano Scintilla" è un viaggio nella comicità di Gianluca Fubelli, che questa sera, alle 21, illumina il Teatro Sperimentale con il suo nuovo spettacolo. Un'opportunità imperdibile per ridere e scoprire il talento di un artista noto per il suo umorismo contagioso. I biglietti, al prezzo di 22 euro, sono disponibili su www.vivaticket.com.

"Lo chiamavanoScintilla". Di chi stiamo parlando? La risposta è: il comico Gianluca Fubelli, che questa sera (ore 21; biglietti 22 euro su www.vivaticket.com) al Teatro Sperimentale porta il suo nuovo spettacolo che si intitola appunto ‘Lo chiamavanoScintilla’.Come si legge nella presentazione, "toccato il traguardo dei cinquant’anni, da cui non si torna più indietro, Scintilla trae le somme della sua vita, ripercorrendo tutte le tappe che lo hanno portato fino a qui. Dall’infanzia trascorsa a Roma, per strada con gli amici del Trullo fino ad arrivare all’approdo al mondo del lavoro. Infatti la madre, vista la fuga di cervelli dal sud verso il nord, lo spinge ad andare a Milano a ritrovare il suo". Gianluca in realtà ha un sogno da sempre, quello di sfondare nel mondo dello spettacolo. Quale miglior piazza, dunque, se non quella lombarda? "L’incontro con i Turbolenti, l’avventura a ‘Colorado’ e le sagre di paese dove si esibisce sono solo alcuni dei sogni da lui realizzati. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it