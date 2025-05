L’NBA sbarca su Prime Video in Italia entro la fine del 2025

L'NBA arriverà su Prime Video in Italia entro la fine del 2025. Oggi è stato svelato il logo ufficiale della copertura, che inizierà ad ottobre 2025 grazie a un accordo globale di 11 anni. Questa iniziativa rappresenta un’importante espansione dell’offerta sportiva in diretta sulla piattaforma, promettendo grandi emozioni per gli appassionati di basket.

PrimeVideo ha svelato oggi il logo ufficiale della copertura delL'NBA su Prime, che inizierà ad ottobre 2025 nell'ambito di un accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Questo accordo segna un'espansione significativa dell'offerta sportiva in diretta su PrimeVideo, con L'NBA che si aggiunge alla UEFA Champions League in Italia

