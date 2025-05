L’NBA sbarca su Prime in Italia a fine 2025 ecco il logo ufficiale

L'NBA arriverà su Prime Video in Italia a ottobre 2025, segnando un'importante espansione dell'offerta sportiva della piattaforma. Oggi è stato svelato il logo ufficiale della copertura, parte di un accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Gli appassionati di basket possono prepararsi a vivere emozionanti partite in diretta!

Prime Video ha svelato oggi il logo ufficiale della copertura dell' NBA su Prime, che inizierà ad ottobre 2025 nell'ambito di un accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Questo accordo segna un'espansione significativa dell'offerta sportiva in diretta su Prime Video, con l'NBA che si aggiunge alla UEFA Champions League in Italia senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. Come parte di questo accordo globale, i clienti Prime in Italia avranno accesso esclusivo a 87 partite della stagione sportiva dell'NBA, tra cui tutte le sette partite dei Knockout Rounds dell'Emirates NBA Cup, tutte le partite del torneo dei playoff SoFi NBA Play-In, un terzo delle partite del primo e del secondo turno dei playoff NBA, una serie di Conference Final ogni anno e le finali NBA in 6 degli 11 anni.

