Liverani esce allo scoperto e rivela quel retroscena sulla Juve | Sono stato vicinissimo ai bianconeri Avevo già l’accordo con loro ma…

Fabio Liverani, ex centrocampista e attuale allenatore, svela un interessante retroscena di mercato legato alla Juventus. Durante un'intervista a calciomercato.com, rivela di essere stato molto vicino ai bianconeri nel 2001, con un accordo quasi definito. Scopriamo insieme i dettagli di questa affascinante storia legata alla sua carriera.

Liverani, ex centrocampista adesso allenatore, rivela un retroscena di mercato che lo “lega” alla Juve: le sue paroleIntervistato da calciomercato.com, Fabio Liverani ha ricordato un retroscena che riguarda la sua carriera da calciatore. Nel 2001, infatti, l’ex centrocampista della Lazio era statovicinissimo a trasferirsi alla Juve. Le sue dichiarazioni.PAROLE – «Sonostatovicinissimo alla Juve: io Avevo già l’accordo con loro, ma non c’è stata l’intesa tra club. Saltò tutto, e l’ultimo giorno di mercato andai alla Lazio che aveva bisogno di un centrocampista». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com