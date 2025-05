LIVE Sinner-Cerundolo in campo match cominciato con ore di ritardo per la pioggia su Roma

Il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, è finalmente iniziato dopo ore di attesa a causa della pioggia su Roma. Questa sfida rappresenta il primo vero banco di prova per Sinner, tornato in campo dopo un lungo stop di tre mesi, dopo le precedenti vittorie senza affanni.

Siamo agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia e Jannik Sinner si trova di fronte Francisco Cerundolo, il primo avversario "vero" da quando è ritornato in campo dopo lo stop di 3 mesi. Nelle partite precedenti, contro Mariano Navone e Jesper de Jong, il numero uno al mondo ha vinto senza particolari problemi nonostante la .

Sinner-Cerundolo agli Internazionali d'Italia: orario, precedenti e dove vedere il match del 13 maggio

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Domani, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.