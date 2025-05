LIVE Sinner-Cerundolo ATP Roma 2025 in DIRETTA | ulteriore ritardo arriva un temporale!

Segui in diretta la sfida di Sinner e Cerundolo all’ATP di Roma 2025. Un temporale improvviso ha causato ritardi, interrompendo l'incontro tra Musetti e Medvedev. Nel frattempo, l'attesa cresce per il match di Jannik. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e resta aggiornato sugli sviluppi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE16.43 Dovrebbe trattarsi di un temporale piuttosto breve. Ma intanto l'attesa si protrae.16.38 Acquazzone improvviso a Roma dopo la vittoria di Jasmine Paolini. Interrotto il confronto tra Musetti e Medvedev sull'altro campo, sul match-point per il toscano. Ritarderà anche la partita di Sinner.16.36 Sta però piovendo forte, Sinner potrebbe tardare.16.35 Jasmine Paolini ha battuto la russa Diana Shnaider con una grandiosa rimonta e si è qualificata in semifinale. Tra poco toccherà a Jannik Sinner sul Centrale.15.12 Interrotto in questo momento l'incontro tra Paolini e Shnaider. Piove forte.15.09 In questo momento piove al Foro Italico. Ma i match proseguono.14.56 Jasmine Paolini ha perso 7-6 il primo set contro Diana Shnaider. Al termine del match toccherà a Sinner.

