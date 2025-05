LIVE Sinner-Cerundolo ATP Roma 2025 in DIRETTA | si attende la fine di Paolini-Shnaider

Segui la diretta live dell'ATP Roma 2025! Siamo in attesa della conclusione del match tra Jasmine Paolini e Diana Shnaider, con Paolini in svantaggio nel primo set. Dopo il loro incontro, sarà la volta di Jannik Sinner contro Cerundolo. Resta aggiornato per tutte le novità! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

13.45 Alcaraz ha battuto Khachanov 7-5 al terzo set. Tra 15-20 minuti toccherà a Paolini-Shnaider, poi Sinner-Cerundolo.12.46 Buongiorno amici di OA Sport. E' in corso il terzo set tra Alcaraz e Khachanov. A seguire giocheranno Paolini-Shnaider, poi Sinner-Cerundolo. Anche oggi, dunque, potrebbe esserci un ritardo: difficile che si cominci per le 15.00. E occhio alle previsioni meteo: possibile rischio pioggia.Il programma di Sinner-CerundoloBuongiorno e bentrovati alla DIRETTALIVE testuale del match degli ottavi di finale di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e l'argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 17.

