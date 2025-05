LIVE Sinner-Cerundolo ATP Roma 2025 in DIRETTA | ritardo della partita pressoché certo

Benvenuti alla diretta live dell'ATP Roma 2025! La partita di Sinner e Cerundolo subirà un ritardo, con il match di Paolini e Shnaider in arrivo tra poco. Alcaraz ha superato Khachanov in un emozionante terzo set. Cliccate qui per restare aggiornati su ogni sviluppo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE13.45 Alcaraz ha battuto Khachanov 7-5 al terzo set. Tra 15-20 minuti toccherà a Paolini-Shnaider, poi Sinner-Cerundolo.12.46 Buongiorno amici di OA Sport. E’ in corso il terzo set tra Alcaraz e Khachanov. A seguire giocheranno Paolini-Shnaider, poi Sinner-Cerundolo. Anche oggi, dunque, potrebbe esserci un ritardo: difficile che si cominci per le 15.00. E occhio alle previsioni meteo: possibile rischio pioggia.Il programma di Sinner-CerundoloBuongiorno e bentrovati alla DIRETTALIVE testuale del match degli ottavi di finale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 17.Il match sarà il terzo del programma odierno a partire dalle ore 11. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo della partita pressoché certo

Approfondimenti da altre fonti

Atp Roma, Sinner sfida Cerundolo agli ottavi di finale degli Internazionali: dove vederlo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Roma, Sinner sfida Cerundolo agli ottavi di finale degli Internazionali: dove vederlo ... 🔗tg24.sky.it

Sinner-Cerundolo, oggi Internazionali d'Italia Roma 2025: a che ora e dove vederla in diretta gratis e in chiaro - Il numero 1, dopo le vittorie su Mariano e de Jong, agli ottavi sfida l'argentino per un posto nei quarti. I precedenti sono sul 2-2 e Jannik deve riscattare l'eliminazione del 2023 ... 🔗today.it

Orario Sinner-Cerundolo oggi a Roma, dove vedere gratis in diretta tv - Oggi martedì 13 maggio Jannik Sinner affronterà l'argentino Francisco Cerundolo negli ottavi del Wta Roma 2025: l'orario e dove vedere in chiaro o a pagamento la partita in diretta tv e streaming. 🔗money.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jannik Sinner debutta a Indian Wells contro Thanasi Kokkinakis: dove vederla in diretta tv

Il tennista italiano Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il suo primo match nel prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells.