LIVE Sinner-Cerundolo ATP Roma 2025 in DIRETTA | Paolini in difficoltà E arriva la pioggia

Segui la diretta degli ATP di Roma 2025 con l'incontro tra Jasmine Paolini e Diana Shnaider interrotto a causa della pioggia. Paolini è in difficoltà, avendo perso il primo set 7-6. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e rimanere aggiornato sugli sviluppi al Foro Italico!

15.12 Interrotto in questo momento l'incontro tra Paolini e Shnaider. Piove forte.15.09 In questo momento piove al Foro Italico. Ma i match proseguono.14.56 Jasmine Paolini ha perso 7-6 il primo set contro Diana Shnaider. Al termine del match toccherà a Sinner. Cielo sempre più plumbeo però.13.45 Alcaraz ha battuto Khachanov 7-5 al terzo set. Tra 15-20 minuti toccherà a Paolini-Shnaider, poi Sinner-Cerundolo.12.46 Buongiorno amici di OA Sport. E' in corso il terzo set tra Alcaraz e Khachanov. A seguire giocheranno Paolini-Shnaider, poi Sinner-Cerundolo. Anche oggi, dunque, potrebbe esserci un ritardo: difficile che si cominci per le 15.00. E occhio alle previsioni meteo: possibile rischio pioggia.Il programma di Sinner-CerundoloBuongiorno e bentrovati alla DIRETTALIVE testuale del match degli ottavi di finale di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e l'argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 17.

