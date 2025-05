LIVE Sinner-Cerundolo ATP Roma 2025 in DIRETTA | continua a slittare l’orario d’inizio campo coperto

Il live del torneo ATP Roma 2025 continua a essere influenzato dalla pioggia, con l'orario d'inizio del match in campo coperto che slitta nuovamente. Segui gli aggiornamenti in tempo reale cliccando qui e scopri quando finalmente il gioco avrà inizio, mentre il meteo continua a creare incertezze.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE18.22 campo sempre coperto dai teloni, la pioggia non si placa.18.21 Ed ecco un ulteriore rinvio alle 19.00. Chi voleva il match serale, sarà accontentato!18.18 Nuovo rinvio: non si comincerà prima delle 18.45. Piove ancora in maniera leggera.18.06 continua a piovere, anche se in maniera blanda.17.53 Adesso comunque è diminuita l’intensità della pioggia, all’orizzonte il cielo sta schiarendo.17.50 Intanto viene comunicato che la partita non inizierà prima delle 18.30. In sostanza sarà un match serale. Con campo pesantissimo, Sinner dovrà superarsi.17.46 A questo punto possiamo dare per certo che non si comincerà alle 18.00.17.45 Incessante la pioggia. Non resta che attendere e armarsi di pazienza.17.40 Il temporale non accenna a placarsi.17. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Roma 2025 in DIRETTA: continua a slittare l’orario d’inizio, campo coperto

