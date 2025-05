LIVE Sinner-Cerundolo 7-6 ATP Roma 2025 in DIRETTA | il n 1 alza il livello e fa suo il tie-break!

In diretta da Roma, Jannik Sinner affronta Francisco Cerundolo nel match di primo turno dell'ATP 2025. Il numero 1 al mondo alza il livello nei momenti cruciali e conquista il tiebreak. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui sotto e scopri le emozioni di questo attesissimo incontro! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE40-15 Era scivolato Sinner, ma incredibilmente l’argentino si distrae e mette in corridoio il diritto incrociato.30-15 Prima solida al centro, in rete la risposta di rovescio di Cerundolo.15-15 Sinner non chiude la volée di rovescio e l’argentino pesca un irreale passante di diritto incrociato in allungo.15-0 Il secondo set si apre con Sinner in battuta e uno scambio lungo. L’azzurro a segno con uno schiaffo al volo di diritto.20.45 Primo set che è durato la bellezza di un’ora e 18 minuti.Rimaniamo ben ancorati a terra. Anche due anni fa Sinner vinse 7-6 il tie-break con Cerundolo, poi perse 6-2 i due set successivi. Chiaramente l’azzurro è un altro giocatore da allora.7-2 In rete la palla corta dell’argentino. Sinner si aggiudica il primo set per 7-6! La differenza al tie-break sa ancora farla. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cerundolo 7-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 alza il livello e fa suo il tie-break!

