LIVE Sinner-Cerundolo 7-6 5-2 ATP Roma 2025 in DIRETTA | il n 1 cede uno dei due break di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE40-40 Altro diritto inside-in pesante di Sinner, che porta Cerundolo all’errore di diritto.A-40 Battuta vincente al centro. La garra dell’argentino è rinomata.40-40 Servizio esterno e diritto in contropiede. Cerundolo annulla così il match-point.30-40 Micidiale da fondo Sinner. In rete il back di rovescio difensivo del n.18.30-30 Doppio fallo dell’argentino.30-15 Pesante diritto inside-in dell’italiano dopo una risposta profonda.30-0 Sul nastro e poi in corridoio la risposta di rovescio di Sinner.15-0 Avanza Cerundolo, largo il passante di rovescio incrociato dell’azzurro.Il n.1 al mondo, anche oggi, ha accusato un passaggio a vuoto dettato da un calo di concentrazione. La speranza è che questi episodi si diradino con il trascorrere delle partite. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cerundolo 7-6, 5-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 cede uno dei due break di vantaggio

