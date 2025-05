LIVE Sinner-Cerundolo 7-6 4-1 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurro piazza il break!

Segui la diretta live di Sinner-Cerundolo, incontro del torneo ATP di Roma 2025. L'azzurro ottiene un importante break, mentre l'argentino non molla, disputando scambi intensi. Aggiornamenti in tempo reale e colpi mozzafiato caratterizzano questa sfida entusiasmante. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE30-30 Lunga la risposta di diritto dell’argentino sulla seconda dell’italiano.15-30 Non si arrende Cerundolo, che vince il braccio di ferro da fondo e chiude con il diritto incrociato.15-15 Stupendo rovescio lungolinea di Sinner da posizione angolatissima.0-15 Sul nastro il rovescio di Sinner. Adesso bisogna chiuderla. Subito!5-1 DOPPIO break! Passante di diritto incrociato di Sinner, pessima volée di diritto di Cerundolo. Il n.1 al mondo ha proprio cambiato nettamente marcia dal tie-break in avanti.15-40 Doppio fallo del n.18.15-30 Lungo il rovescio incrociato di Cerundolo.15-15 Il n.1 gioca il back di rovescio e poi scaglia un diritto incrociato imprendibile sulla riga.15-0 Sinner stecca un diritto in arretramento.4-1 Il n.1 consolida il break. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cerundolo 7-6, 4-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break!

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner-Cerundolo oggi agli Internazionali d'Italia 2025: orario, precedenti e diretta tv

Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, martedì 13 maggio, il numero 2 del mondo sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.