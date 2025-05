LIVE Sinner-Cerundolo 7-6 2-1 ATP Roma 2025 in DIRETTA | il n 1 chiama il fisioterapista

Siamo in diretta dai quarti di finale dell'ATP Roma 2025, dove Jannik Sinner affronta Francisco Cerundolo. L'intensità del match cresce, con il numero uno che richiede l'intervento del fisioterapista. Segui tutte le emozioni di questo incontro avvincente! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere nessun punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE40-15 Servizio esterno e rovescio lungolinea vincente del sudamericano.30-15 In rete il diritto di Cerundolo in uscita dal servizio.30-0 Ace al centro dell’argentino.15-0 Sinner affossa un rovescio a mezza rete.Si ricomincia.21.04 Nei quarti di finale di Miami 2022, Sinner si ritirò con Cerundolo dopo 5 game proprio per problemi di vesciche. Allucinante.L’argentino non gli porta fortuna.21.02 Sinner si toglie la scarpa destra ed il calzino. Si è aperta una vescica. Non ci voleva.Attenzione, Sinner chiede l’intervento del fisioterapista.2-1 CHE SPETTACOLO! Scambio interminabile. Cerundolo gioca la palla corta, Sinner ci arriva e gioca una contro-smorzata vincente che è un autentico gioiello!40-30 Scambio duro, con Cerundolo che si apre il campo con il rovescio lungolinea e poi chiude con la volée di diritto. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cerundolo 7-6, 2-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 chiama il fisioterapista

