LIVE Sinner-Cerundolo 7-6 1-0 ATP Roma 2025 in DIRETTA | subito bagarre nel secondo set

Segui la diretta di Sinner-Cerundolo nel secondo set dell'ATP di Roma 2025. Siamo già in piena bagarre, con scambi intensi e colpi spettacolari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un momento della partita! Chi avrà la meglio? Sinner si prepara al servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE1-1 Servizio e diritto di Cerundolo.40-0 Lunga la risposta di diritto dell’azzurro.30-0 Lunga la risposta di rovescio dell’italiano.15-0 Scambio più bello della partita. Entrambi fanno il tergicristallo e alla fine il primo a sbagliare è Sinner: rovescio in rete.1-0 Bene Sinner da fondo, in rete il rovescio lungolinea di Cerundolo.A-40 Servizio al centro e diritto lungolinea di Sinner.40-40 Largo il rovescio lungolinea dell’italiano in uscita dal servizio.40-30 Si alza il LIVEllo della partita. Cerundolo picchia con il diritto, avanza e va a segno con una complessa volée di diritto.40-15 Era scivolato Sinner, ma incredibilmente l’argentino si distrae e mette in corridoio il diritto incrociato.30-15 Prima solida al centro, in rete la risposta di rovescio di Cerundolo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cerundolo 7-6, 1-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: subito bagarre nel secondo set

