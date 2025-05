LIVE Sinner-Cerundolo 4-5 ATP Roma 2025 in DIRETTA | la partita si conferma durissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVEA-40 Rovescio di Sinner che rimane corto e costringe Cerundolo a giocare un back di rovescio che termina in rete.E seconda.40-40 Largo il diritto in contropiede dell’azzurro. Si va ai vantaggi.40-30 Sinner spinge con un diritto centrale violento, lungo il diritto dell’argentino.Seconda.30-30 Ace al centro dell’italiano.15-30 Cerundolo comanda di diritto, lungo il rovescio di Sinner. L’argentino è a due punti dal set.15-15 Cerundolo trova un fantastico passante di diritto incrociato.15-0 Sul nastro e poi in corridoio il rovescio di Cerundolo.Subito una seconda per Sinner.4-5 Sinner comanda lo scambio, poi sbaglia lo schiaffo al volo. Commette degli errori dettati proprio dalla disabitudine alla partita.40-15 Doppio fallo di Cerundolo.40-0 Servizio e diritto. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cerundolo 4-5, ATP Roma 2025 in DIRETTA: la partita si conferma durissima

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Domani, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.