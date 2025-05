LIVE Sinner-Cerundolo 3-2 ATP Roma 2025 in DIRETTA | arriva il break al settimo tentativo!

Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo al torneo ATP di Roma 2025. Dopo sette tentativi, Sinner ottiene finalmente il break. Rimanete con noi per aggiornamenti costanti e momenti salienti del incontro.

Seconda di servizio.40-A Risposta aggressiva di Cerundolo, che puntualmente fa malissimo con il successivo diritto.40-40 Scambio lungo. Cerundolo prova a rallentare con il back di rovescio, ma la palla finisce in rete.Seconda di servizio.40-A Sinner va ancora in difficoltà da fondo e mette fuori un altro rovescio. L'azzurro dà la sensazione di arrivare sempre una frazione di secondo in ritardo.40-40 Cerundolo accelera con il diritto incrociato, lungo il rovescio difensivo dell'italiano.A-40 Palla corta vincente di Sinner in uscita dal servizio. Ha fatto proprio la barba al nastro.40-40 In rete il diritto incrociato dell'argentino. Sinner non sta forzando più di tanto la battuta.30-40 Stavolta l'argentino regge con il rovescio, poi passa al contrattacco con il diritto e chiude con la volée di diritto.

Sinner-Cerundolo oggi agli Internazionali d'Italia 2025: orario, precedenti e diretta tv

Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, martedì 13 maggio, il numero 2 del mondo sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.