LIVE Sinner-Cerundolo 1-2 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’italiano è contratto in avvio

Inizia con grande attesa il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo nei quarti di finale dell'ATP Roma 2025. Sinner è contratto all'avvio, mentre Cerundolo sfida le difficoltà con colpi incisivi. Rimanete con noi per aggiornamenti in diretta: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e seguire ogni punto di questo emozionante incontro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE40-40 Servizio a uscire e diritto lungolinea. 06.40-A Palla corta di Cerundolo in uscita dal servizio che a stento raggiunge la rete.40-40 Niente da fare, largo il rovescio lungolinea di Sinner. 05 sulle palle break. Un dato che pesa.30-40 Palla corta di Sinner, Cerundolo ci arriva e l’azzurro gioca un incredibile passante al volo vincente incrociato di diritto.30-30 Buona difesa di Sinner con il back di rovescio, in rete il successivo diritto incrociato del sudamericano.30-15 Servizio a uscire e diritto lungolinea di un ordinato Cerundolo.15-15 Diritto alto e profondo di Sinner, in rete il rovescio incrociato dell’argentino.15-0 Largo il rovescio inside-out dell’azzurro.2-2 In corridoio il diritto inside-in del n.18.40-0 Ancora un servizio vincente al centro. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cerundolo 1-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’italiano è contratto in avvio

