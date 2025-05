LIVE Sinner-Cerundolo 0-0 ATP Roma 2025 in DIRETTA | inizia un complesso ottavo di finale

Inizia un entusiasmante ottavo di finale al Masters 1000 di Roma 2025, dove il numero uno del mondo, Jannik Sinner, sfida il diciottesimo del ranking, Francisco Cerundolo. Condizioni di campo pesanti a causa della pioggia potrebbero favorire l’argentino, pronto a dare battaglia. Segui la diretta e non perderti neanche un punto! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

19.24 Sinner è n.1 del mondo, Cerundolo n.18 (best ranking).19.23 La pioggia avrà reso il campo molto più pesante. Una condizione più favorevole per Cerundolo. Ma ormai siamo qui: bisogna giocarsela.19.21 inizia la fase di riscaldamento.19.21 Sinner vince il sorteggio e decide di rispondere nel primo game.19.21 Sinner deve scacciare i fantasmi del 2023, quando a Roma fu eliminato da Cerundolo proprio agli ottavi.19.19 Entrano in campo i giocatori!19.14 Pochi minuti all'ingresso in campo dei giocatori!19.06 Sinner si sta riscaldando sulla cyclette.19.05 Tolti i teloni che coprivano il campo. Gli spalti si stanno rapidamente ripopolando.19.03 Ricordiamo che il match tra Sinner e Cerundolo sarebbe dovuto iniziare non prima delle 15.00. Poi le maratone di Alcaraz e Paolini prima, e la pioggia poi, hanno portato a questa lunghissima attesa.

